Digitalisierung im Handel Aus 3 werden 3.000 – Amazon Go expandiert

Im Januar 2018 wurde der erste von derzeit drei Amazon-Go-Stores eröffnet. Die Vision: Konsumenten legen die Waren direkt in ihre Einkaufstaschen – der Betrag wird dann vom Amazon-Konto des Nutzers abgebucht.

Jetzt berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg an dieser Stelle, dass Amazon für die kassenlosen Läden einen ehrgeizigen Expansionsplan hat. Demnach will man bis Ende des Jahres zehn Filialen eröffnen. Für 2019 seien 50 Stores geplant. Insgesamt 3.000 kassenlose Supermärkte sollen es bis zum Jahr 2021 werden, so Bloomberg.

Dem Bericht zufolge werden dabei verschiedene Versionen der Amazon-Go-Läden getestet. Laut Insidern kämpft Amazon technologisch immer noch mit dem reibungslosen Dauerbetrieb in den Teststores. Mehr als 1 Mio USD investierte Amazon alleine in die Hardware – primär Sensoren – unter der Decke im ersten Store.

Anzeige