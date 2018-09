Bei der Veranstaltung „Ströer Agency Leaders“ präsentierte Christian Schmalzl, Co-CEO von Ströer, die Zukunftsstrategie von Ströer. Weitere Vorträge zu Trending Topics, News aus dem Bereich Out-of-Home sowie zur Customer Journey-Strategie schlossen sich an.

Parallel dazu fand in Kooperation mit REWE die erste Digital Marketing in Motion-Veranstaltung statt, zu der Robert Bosch, CMO von Ströer und REWE-Marketingleiter Dr. Johannes Steegmann rund 40 Marketingentscheider aus der FMCG-Branche auf das Gelände der REWE Digital eingeladen hatten. Tina Beuchler (Néstle), Jesko Perry (McKinsey) und Ole Strohschnieder (Just Spice) diskutierten in diesem Rahmen mit Moderator Philipp Westermeyer zum Thema „Trends im Food-Marketing“.

In einer zweiten Panel-Diskussion ging es um die „Generation Y & Z: always on, but on the move!“. Florian Harms (t-online.de) sprach dazu mit Alexander Drebs (REWE), Alex Djordjevic (Foodist) und Gesa Mayr (watson.de). Neben Networking-Möglichkeiten in den Pausen, hatten die Teilnehmer noch die Möglichkeit einen Blick in den REWE Digital Hub zu werfen.

Interessant und hochkarätig war auch die zweite Auflage der Veranstaltung „Ströer Publisher Leaders“. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Herausforderungen des Digitalmarktes 2018. Auf einem Panel diskutierten Torsten Ahlers (GF Otto Group Media), Holm Münstermann (Head of News & Broadcast DACH, Google) und Norman Wagner (Head of Group Media bei Deutsche Telekom) über Qualitätsanforderungen, Technologie sowie aktuelle Markttendenzen. Roundtable-Gespräche zu den Themen Mobile Shift, Programmatic Advertising, Tech SetUp sowie Native & Content Marketing ermöglichten anschließend den Austausch.

„Unser Anspruch ist es unseren Agenturpartnern, Publishern und Kunden einen transparenten Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Mediasektor zu geben und auch neue Optionen jenseits der klassischen Vermarktung zu diskutieren, damit wir sie als starker crossmedialer Vermarkter optimal unterstützen können“, sagt Robert Bosch, CMO von Ströer.

Anzeige