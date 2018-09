Die Mitternachtssonne geht nahe des Polarkreises niemals ganz unter. Das Naturschauspiel wurde von Tourism Yukon im Juli für eine DooH-Kampagne im Netzwerk des kanadischen Media Owners Astral Media, einer Tochter von Bell Media, genutzt.

Zwischen 23.00 Uhr und 01.00 Uhr wurden im Kampagnenzeitraum die Live-Bilder der Mitternachtssonne ausgespielt. Die Motive wurden per Kamera von einem Standpunkt in der Nähe von Dawson City aufgenommen. Ohne Verzögerung wurden die Aufnahmen auf digitale Screens in Vancouver und North Shore übertragen. Für die Krestion zeichnet die Agentur Cossette verantwortlich.