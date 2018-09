DooH Neue digitalisierte Bushaltestellen in Moskau und St. Petersburg

Wie Russ Outdoor nun mitteilte, wurden an verschiedenen Plätzen Moskaus und St. Petersburgs Bushaltestellen nach dem Design von Norman Foster in Betrieb genommen. Diese setzt JCDecaux weltweit in zahlreichen regionalen Märkten ein.

Die Bushaltestellen verfügen über Free WiFi und sind mit CLPs ausgestattet. Insgesamt wurden 52 Haltestellen mit den Wartehäuschen ausgestattet. Russ Outdoor ist der größte Außenwerber auf dem russischen Markt.