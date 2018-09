Die USA-weite Kampagne wurde von Publicis New York kreiert und macht die Werbebranche, junge Kreative und Social-Media-Influencer zu den Protagonisten. Teil der Gattungskampagne der OAAA ist eine Echtzeit-Digital-out-of-Home-Kampagne, die parallel zur Advertising Week durchgeführt wird, die am 1. Oktober 2018 in New York beginnt. Über den Hashtag #GetOutofHome können sich Interessenten interaktiv beteiligen.

Mehr als 50.000 Out-of-Home-Werbeplätze sind gebucht, darunter 27

digitale Screen-Netzwerke in den 30 wichtigen regionalen US-Märkten.

Das dynamische Creative der DooH-Kampagne wird von Grand Visual produziert und enthält Live-Kommentare, Tweets und Instagram Posts. OpenLoop, die Echtzeit-Kampagnenmanagement-Plattform von Ad-Tech-Anbieter QDOT, wird ebenfalls genutzt.