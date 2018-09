Unter dem Motto One Company werden am neuen Standort in der Hafencity alle Geschäftsbereiche von der Außen- bis zur Onlinewerbung enger miteinander verzahnt. Im Amundsenhaus zentriert Ströer sämtliche Gesellschaften aus Hamburg an einen gemeinsamen Standort mit aktuell mehr als 500 Mitarbeitenden.

„Mit diesem Schritt können wir Synergien zwischen den einzelnen Gesellschaften noch effizienter nutzen und kommen unserem Ziel, das kundenzentrierteste Medienunternehmen zu werden, einen weiteren Schritt näher“, sagt Alexander Stotz, CEO Ströer Media Deutschland GmbH.

Am Standort Kehrwieder sind ab jetzt die Gesellschaften Ströer Digital Media, BusinessAd, Ströer Deutsche Städte Medien, Content Fleet, Foodist, Yieldlove, Neo Advertising, BlowUp Media, RegioHelden, Fahrgastfernsehen und Kulturmedien Hamburg vertreten.

Das Foto unten zeigt (v.l.): Christian Schmalzl (Co-CEO Ströer SE & Co. KGaA), Dr. Peter Tschentscher (Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg), Alexander Stotz (CEO Ströer Media Deutschland GmbH), Christopher Kaiser (CEO Ströer Digital Group GmbH)

Anzeige