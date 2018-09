Der zu 60% JCDecaux gehörende Media Owner IGPDecaux – die übrigen 40% der Anteile liegen bei der Familie du Chène de Vère – und Telecom Italia Mobile (TIM) haben nun zum ersten Mal in Italien digitale Stadtmöbel und 5G-Technologie kombiniert.

Die nächste Generation des Mobilfunks ermöglicht neue Anwendungen in Werbung und verwandten Bereichen und wir nun mit 7x auf der Via Garibaldi in Turin installierten Screens liefern einen Free WiFi 5G-Service.

Das Pilotprojekt in der piemontesischen Stadt ist ein Teilprojekt von „Torino 5G“. Allgemein erlauben 5G-Netze mit 20 GBit pro Sekunde eine mindestens 20-mal schnellere Geschwindigkeit als 4G (LTE). Die Stadt soll bis 2020 schrittweise mit dem Netz der neuen Generation verbunden werden und ist eine der ersten in Europa mit einem entsprechenden Projekt, wie La Stampa bereits im Dezember 2017 berichtete.