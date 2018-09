DooH Uniqlo eröffnet ersten Store in den Niederlanden, startet Kampagne

Mit einem eigenen Ladengeschäft mit mehr als 2.000 m² Verkaufsfläche wird Uniqlo an der Kalverstraat 11 in Amsterdam seinen erstne Store in den Niederlanden eröffnen.

Die japanische Modemarke startet deshalb nun eine große Einführungskampagne in Amsterdam, die auf Plakaten und CLPs werben wird. Zudem wird eine Straßenbahn mit Branding verziert und auch eine nahe dem Laden gelegene Haltestelle einem Total Branding unterzogen – inklusive zwei LED-Leuchtelementen auf deren Dach.

Bis zum 3. Oktober ist die Kampagne im Netz von Media Owner JCDecaux gebucht.