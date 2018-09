LG und ITZ laden zur Vorweihnachtszeit in die Weltstadt London mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Ein Highlight der Reise wird die Darts-WM im architektonisch beeindruckenden Alexandra Palace sein. Seit 2008 findet die WM in diesem besonderen Ort statt und erfreut sich in jedem Jahr über mehr Begeisterte für den Dartssport.

