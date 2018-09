Cancun zählt zu den meistfrequentierten Flughäfen in Lateinamerika – an die mexikanische Karibikküste zieht es jährlich Millionen von nordamerikanischen Touristen. Der Flughafen ist fest in amerikanischer Hand – der US-Dollar ist Standard.

Doch bei den FIDS-Systemen nimmt man es lateinamerikanisch gelassen – „Despacito –-schön langsam“ also. Der Flughafenbetreiber schafft es im Minutentakt auf allen Displays gleichzeitig die aktuellen Abfluginformationen durch einen Hinweis zu ersetzen, dass Abflüge nicht per Lautsprecher angekündigt werden.

Sieben Displays wechseln von aktuellen Fluginformationen in den Hinweismodus bzw. zeigen das Flughafenlogo. Zwei Minuten später ist der Spuk vorbei und die Fluginformationen sind zurück. Notwendig wäre es nicht, denn die Displays sind in Cluster von vier bis sieben Displays aufgestellt.



