Display-Paradies in der Wüste

Wie alle Consumer Electronics Retailer hat auch Axicom viel Platz an den Wänden. Platzhungrige TV-Geräte werden nicht verkauft, was also machen mit der Wandfläche. Bei Apple nutzt man die Flächen noch ausschließlich für langformatige „Backlight Poster“. Deutsche Mobilfunkanabieter setzen auf emotionale Grafiken mit Lokalbezug,

Bei Axicom setzt man konsequent auf Videowall-Displays. Ein Display-Band umzieht den kompletten Store, teilweise ergänzt zu Videowalls. Der Retailer erzählt digitale Stories über die komplette digitale Fläche und verbindet somit die Produkt- und Mobilfunkanbieterinseln in ihrem teilweise eigenen Shop-in-Shop Design.

