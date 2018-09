invidis Site Inspection AT&T Smart City Flagshipstore in Mexico City

Früher ähnelten sich Mobilfunk-Stores in der Regel – Armada an Mobiltelefonen auf Tischen und entlang der Wände der oft schlauchartigen Stores. Der Trend geht nun in eine andere Richtung seitdem die überwiegende Mehrheit der Kunden – oft 80% und mehr – ihre Mobiltelefone online auswählen und den Vertrag damit verlängern. Die neuen Stores der Telekommunikationsanbieter fokussieren somit zunehmend auf Smart Home Produkte und andere neue IoT-Lösungen die beratungsintensiv sind.

Bei AT&T in Mexico City waren die Flagship-Budgets offenbar besonders üppig, denn der architektonisch ansprechende Store wurde direkt an der „5th Avenue von Mexico City“ in einem Eckhaus platziert. Der Parkplatz wurde umgewidmet, solarbetriebene Ladesäulen, Straßenlampen und Sitzmöbel laden zum verweilen ein. Das wird gerne genutzt – auch von den zahlreichen „Dogsittern“ die ihre Telefone aufladen während die Hunde entspannt relaxen.

Der Store öffnet sich dem Besucher mit einer hohen Lobby und OEM-gesponsorten Digital Signage Installationen. Samsung und Motorola präsentieren auf optisch ansprechenden Shop-in-Shop Modulen ihre neuesten Telefone.

Die großzügige zweistöckige Verkaufsfläche lässt viel Platz für Themen und Produktinseln und Experience Zonen. So stehen Meetingräume, eine Bar und eine Dachterrasse für Kundenmeetings und Events zur Verfügung. Sogar an die kleinen Kunden ist gedacht mit kindergerechten Möbeln und Telefone die die Kleinen beschäftigen sollen.

Nicht alles gefällt, so ist ein videobasiertes Serviceterminal mit einem „uramerikanischen“ Telefonhörer ausgestattet. Eine Installation die so gar nicht in das moderne Ambiente passt.

Anzeige