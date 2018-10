Der neue 4-star Store in New Yorks SoHo – in der Spring Street zwischen Crosby und Lafayette Street gelegen – ist bei weitem nicht die erste Offline-Retail-Initiative von Amazon. Sowohl mit Amazon Bookstores als auch mit den revolutionären Amazon To-Go Convenience Stores hat Amazon schon großes Aufsehen erregt.

Mit dem Amazon 4-Sterne wurde ein Storekonzept geschaffen, „in dem Kunden Produkte entdecken können, die sie lieben werden. Die Auswahl von Amazon 4-star ist ein direkter Spiegel unserer Kunden – was sie kaufen und was sie lieben.“ So zumindest beschreibt Amazon das neuste Retail Experience in New York City.

Das Angebot umfasst die am besten bewerteten Produkte in den beliebtesten Kategorien auf Amazon.com, darunter amazoneigene Geräte, Unterhaltungselektronik, Küchen- und Haushaltsprodukte, Spielzeug, Bücher und Spiele.

Die durchschnittliche Bewertung aller Produkte in Amazon 4-star Shop liegt bei 4,4 Sternen. Alle im Store angebotenen Produkte haben zusammen über 1,8 Millionen 5-Sterne-Bewertungen von Kunden erhalten. Wie aussagekräftig die Zahl ist überlassen wir unseren Lesern, aber mit Daten war Amazon schon immer ganz vorne dabei.

Im gesamten Store gibt es Kategorien wie

„Most-Wished-For“, Produkte die am häufigsten zu den Amazon.com-Wunschlisten hinzugefügt werden,

„Trending Around NYC“, Produkte, die besonders bei Kunden aus dem Großraum New York beliebt sind

„Frequently Bought Together“ und „Amazon Exclusives“.

Diese von Amazon kurierte Produktpräsentation werden um Kundenbewertung mit Zitaten ergänzt und sollen das amazoneigene Shopping Experience auch in den Offline-Store bringen.

Besonders wichtig ist Amazon die Präsentation und das Hands-on testen der Dutzenden eigenen Alexa-Geräten und intelligenten Home-Accessoires. Denn diese Lösungen sind ausschließlich bei Amazon erhältlich und den meisten Verbrauchern wenig geläufig. Das ist der Grund, warum Amazon Dutzende von Popup-Shops in Shopping Malls betreibt und die konzerneigene Lebensmittelkette Whole Food mit Alexa-Geräte „vollpflastert“. Dazu empfehlen wir einen sehr lesenswerten Artikel auf Supermarkt.blog

Zusätzlich erreicht Amazon mit den „Brick-and-Mortar“ Stores neue Zielgruppen, insbesondere für die Akquise neuer Prime-Kunden. Hier kommen auch die ESL zur Geltung. Im Gegensatz zu Amazon Bookstores, Amazon Go und Whole Food integrierte Amazon im 4-star Store erstmals großflächig ESLs. Der Online-Riese verändert gerne Dutzend Mal in der Woche die Preise und verzichtete bisher im Brick-and-Mortar komplett auf Preisauszeichnung. Allein über die Amazon-App bekam der Kunden den gültigen Preis angezeigt. Mit der Einführung von ESL scheint man nun eine sichtbare Instore-Preisauszeichnung einzuführen.

Digitale Preisschilder (ESL) neben jedem Produkt zeigen den regulären Amazon-Preis, Listenpreis, die Ersparnisse für Prime Mitglieder, die durchschnittliche Sternbewertung und die Gesamtzahl der Bewertungen, die ein Produkt erhalten hat. Kunden, die noch keine Premium-Mitglieder sind, können sich direkt im Store für eine kostenlose 30-tägige Testperiode anmelden und erhalten sofort den reduzierten Prime-Preis im Shop.