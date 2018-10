Wie in jedem Shopping Centre muss der Händler mit anderen Retailern konkurrieren. Eine unverwechselbare Front samt Logo und in Blickrichtung ausgerichtetem großen Screen ist da ein Eyecatcher, um mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen.

So arbeitet auch Seat in der Mall Westfield London. Durch Schrägen wird bereits der Eingangsbereich zum Blickfang, der mit Marken-Logo, großem Screen und einer ersten Videowall daherkommt. Bereits hier wird auch der erste Seat-Pkw gezeigt.

Dahinter reihen sich Videowalls in 3×3 Matrix an einer Seitenwand. Sie wirken wie überdimensionale Fenster und vergrößern allgemein das Raumempfinden und zeigen natürlich Content, der zu aktuell beworbenen Automodellen passt; zudem wird auf die Angebote von Seat im Web hingewiesen, um eine Multichannel-Erfahrung zu ermöglichen. An den Pkws selbst sind kleine digitale Kioske platziert, die Infos zu den Modellen geben.

Damit es nicht zum digitalen Overkill kommt, sorgen analoge Werbemittel, gut platziertes Lighting und Elemente aus Holz für Abwechslung.