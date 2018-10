Lange galt: Wer als Digital Signage-Integrator etwas auf sich hält, verfügt über eine eigene Logistik. Ein eigenes Lager sowie externe Transportkapazitäten gehörten zum guten Ton. Doch in den vergangenen Jahren trennten sich große Integratoren immer häufiger von eigenen Lagern. Die Distribution übernahm häufig die Aufgabe Rechner zu „betanken“, Hardware zu konfektionieren und sie tagesgenau an die Baustelle zu liefern.

Doch die Konsolidierung der Digital Signage-Branche macht nun auch wieder eine eigene Logistik en vogue. Insbesondere die Integration von LED (Cabinets, Konstruktionen) sowie weiterer Digital Touchpoint-Technologien lassen eine eigene Logistik wieder attraktiver werden.

Nicht nur umdasch setzt auf ein zugegebener Weise riesengroßes Lager mit 17.000 m² und 23.000 Paletten-Stellplätzen, sondern auch Digital Signage Pure-Player wie die spanische Trison Worldwide. Rental-Experten wie die Lang AG oder der Rental / Festinstallationsintegrator ICT betreiben schon immer eine eigene Logistik.

Die Store Makers von umdasch feierten am vergangenen Freitag die Eröffnung ihres neuen Logistic Centers in der Steiermark. Nach nur sechs Monaten Bauzeit vereint umdasch seine acht Außenlager in einem hochmodernen Logistikzentrum im neu geschaffenen Wirtschaftspark in Wagna bei Leibnitz. Ab sofort können auf 17.000 Quadratmetern über 23.000 Paletten untergebracht werden.

Rund 50 Mitarbeiter sorgen ab sofort in dem neu errichteten Logistikcenter für die effiziente Abwicklung von Rollouts, die namhafte nationale und internationale Retail-Kunden in ganz Europa erreichen werden.