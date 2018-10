Die State Farm Arena ließ kürzlich die zweitgrößte Stadion-Renovierung in der NBA-Geschichte überhaupt durchführen. Am 20. Oktober fand eine Open-House-Veranstaltung mit rund 10.000 Menschen statt. Mehr als 12.000 ft² – umgerechnet mehr als rund 1.115 m² – an Samsung SMART LED-Elementen wurden in der gesamten Arena installiert.

Damit bietet die aktuelle Installation 10 Mal mehr LED-Video als die vorherige Konfiguration. Das zentrale Videoboard ist nicht nur das erste 360° Videoboard der NBA, sondern auch die erste Arena-umspannende Lösung in HD-Qualität und mit einem Pixel Pitch von 6 mm.

Das zentrale Center-Hung-Videoboard verfügt über ein riesiges HD-Display von 4.477 ft² (entspricht: 416 m²) Größe. Von jedem Ort aus können die Fans jeden Spielmoment hautnah miterleben. Die zentrale Struktur mit dem hochauflösenden 6-mm-Pixel-Pitch-Display verfügt über zwei zusätzliche Displays im Inneren. Diese Displays sind 20 ft breit und 9 ft hoch und bieten damit zusätzlich 360 ft² (gut 33 m²) Fläche mit aktivem Video-Anzeigebereich.

Mehr als 20 LED-Displays wurden in der gesamten Arena installiert, insgesamt exakt 12.047 ft² (gut 1.119 m²) an LED-Flächen mit mehr als 30,42 Millionen einzelnen LED-Pixeln.