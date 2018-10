DooH Flyeralarm Digital bietet nun auch eBay Local Ads an

Seit 10. Oktober ist eBay Advertising in Deutschland mit eBay Local gestartet. Das Buchungsportal ermöglicht regionales Targeting und flexible Anzeigenschaltungen im Umfeld passender Produktangebote bei eBay.de. Mit Flyeralarm Digital konnte ein starker Kooperationspartner zum Start des Angebotes in Deutschland gewonnen werden.

Ab sofort können auf dem weltweiten Online-Marktplatz eBay eigenständig, einfach und flexibel regionale Kampagnen gebucht werden. Möglich macht dies das neue Selbstbuchungsportal eBay Local Ads. Deutschland ist nach Großbritannien das zweite Land für eBay, in dem dieses Onlinemarketingangebot eingeführt wird. In erster Linie richtet sich eBay Local Ads an Agenturen und Publisher, sowie Franchiseunternehmen und Filialisten, die das Schalten von Anzeigen auf dem eBay-Marktplatz entweder im Self-Service verbreiten, oder ihren Kunden als Managed Service anbieten.

Das neue Angebot ermöglicht es ihnen eigenständig und ohne aufwändigen Buchungsprozess regionale Kampagnen für ihre Kunden bei eBay.de einzustellen. Die Kampagnen laufen auf allen passenden, reichweitenstarken Seiten des Online-Marktplatzes. Dabei ermöglicht eBay Local Ads eine zielgruppengerechte Ansprache von kaufbereiten Konsumenten durch Echt-Daten. Bei der Kampagnenplanung über das Portal kann zudem festgelegt werden, wie viel Budget und welche Werbeformate (IAB Standards) für welchen Kunden in welcher Region verwendet werden. Zusätzlich stehen im Selbstbuchungs-Tool Analysemöglichkeiten wie beispielsweise Reportings zur Verfügung.

Zum Auftakt konnte mit Flyeralarm Digital, der Onlinewerbe-Einheit der großen europäischen B2B-Onlinedruckerei, ein operativer Partner gewonnen werden. „Wir sind sehr froh mit Flyeralarm Digital einen starken und innovativen Partner an unserer Seite zu haben, der gemeinsam mit uns die Entwicklung des Produktes vorantreibt und die nächste Evolutionsstufe der eBay Local Ads beschreitet“, sagt Peter Dahm, Head of Advertising Sales, eBay Advertising. „eBay ist exklusiver Partner von Flyaeralarm Digital im Retail-Segment. Wir arbeiten aktuell auch an einer gemeinsamen API-Schnittstelle zur Festigung unserer Kooperation“, erklärt Dahm weiter.

Zielgruppengerechte digitale Werbung mit geringen Streuverlusten ist auch ein Ziel von Flyeralarm Digital: „Wir möchten unseren Kunden einfach, schnell und mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis digitale Werbemaßnahmen ermöglichen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit einer starken Marke wie eBay zusammenarbeiten können und möchten die Kooperation zukünftig intensivieren. Denn gerade kleine und mittlere Unternehmen, speziell auch diejenigen, die einen klaren regionalen oder sogar lokalen Fokus haben, sind unsere gemeinsame Zielgruppe“, sagt Frank Ruske, Leiter von Flyeralarm Digital.

Mit Flyeralarm Digital werden Werbemaßnahmen für den Kunden auf einen Klick crossmedial (online / offline) auf verschiedenen Plattformen und Social Media verbreitet, ohne zusätzlichen Mehraufwand bei fertigen Druckdaten. Der Nutzer braucht dabei keine Vorkenntnisse und keinen eigenen Social-Media-Account.