Ein kurzer Abstecher in die Filiale Central Hongkong des japanischen Sogo-Kaufhauses brachte uns gestern auch bei Shiseido vorbei. Zwei bar-type Displays wurden dort in PoS-Möbel integriert. Uns gefällt das die Screens ein Storytelling direkt an der Ware ermöglichen ohne den Blick in den hinteren Teil der Verkaufsfläche zu blockieren.

Mitarbeiter können über das Display hinweg Kunden bedienen und trotzdem kann für die bei der dekorativen Kosmetik üblichen kleinen Produkte mit dynamischem Content große Aufmerksamkeit erzielt werden.