Es ist einer der Digital Signage Klassiker: die LED-Wand ist vom Ladendesigner passend in den Eingangsbereich konzeptionell berücksichtigt worden. Hier soll sie größtmögliche Aufmerksamkeit erzielen und die Frequenz erhöhen. Man steht im Wettbewerb mit den Nachbarn, die auch massiv digital aufgerüstet haben.

Insbesondere hier in Hongkong kommt fast kein Store ohne Digital Signage aus. So auch in der IFC Mall wo Nespresso seine Heimat zwischen dutzender Kosmetikmarken im hochfrequentierten Erdgeschoss des Einkaufszentrums gefunden hat.

Doch leider wurde die Größe der LED-Installation mehr nach Ladenbaudesign-Kriterien als nach Content-Verfügbarkeit ausgewählt. So scheint es jedenfalls wenn man diese Tage im IFC-Store bei Nespresso vorbeischaut.

Ein fast quadratischer Content nutzt nur 1/3 der installierten LED-Fläche. Schade, denn der Premiumanspruch von Nespresso hätte Besseres verdient.