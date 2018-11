Klein aber oho – so sind die digitalen Menüboards in den ICE-Restaurants. Das Auge isst mit hat man sich wohl bei der Bahn gedacht und die beworbenen Menüs in den Vordergrund gestellt. Ob der Content automatisch über die Kassen gesteuert wird konnten wir nicht erfahren, aber alles andere wäre traurig.

Denn die DB setzt auf ein neues Gastronomiekonzept mit weniger Auswahl dafür bessere Verfügbarkeit. Auch die jetzt wieder erlaubten regionale Ansprache von „Moin Moin“ bis hin zu „Grüß Gott“ sollte digital ohne Probleme unterstützt werden können.

Wir werden es beobachten – bei einem warmen Schinken-Käse-Baguette oder besser einer Currywurst. Guten Appetit!