Im Hamburger Digital Signage Innovation Center sollte das Event „Digitale Weihnachten“ ursprünglich am Dienstag, 04. Dezember 2018, mit Vorträgen und Workshops rund ums Thema Digital Signage stattfinden.

Nun teilte eyefactive mit: „Der Zeitpunkt mitten in der Weihnachtszeit und im Endjahresgeschäft ist für viele leider doch etwas ungünstig gewählt, so dass wir uns dazu entschlossen haben, das Event zu verschieben und gleich ein Save the Date mitzuschicken. Das neue Datum für das Event inkl. der Workshops ist der 21. Februar 2019 im Nachgang an die ISE, die Anfang Februar stattfindet.“