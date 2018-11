Die 2001 gegründete Sys-Teams Ltd. – ein technischer Digital Signage Integrator und lungjähriger Scala-Partner – bietet Digital Signage und AV-Dienstleistungen wie Installation, Projektmanagement und Maintenance an und ist in unterschiedlichen vertikalen Märkten primär in Großbritannien aktiv. Zu interessanten Installationen gehört etwa die Ausstattung der ersten digitalisierten Filiale der Bank NatWest (vgl. Aufmacherfoto). Die in Liverpool befindliche Filiale setzt auf Touch Screens im Eingangsbereich zur Begrüßung (55″), eine 3×3 Video Wall ebenso wie zahlreiche weitere interaktive Screens und weitere Videowände sowie einenLED Screen im Eingangsbereich.

Nun wird das erfahrene Team aus 35 Technikern, Ingenieuren und Installateuren von Sys-Team Teil der globalen Stratacache-Familie. Stratacache beschäftigt derzeit nach eigenen Angaben 750 Mitarbeitende.

Die Projekte von Sys-Teams fanden in der Vergangenheit vor allem in Großbritannien und der EU statt. Künftig soll Sys-Teams auch in anderen Teilen Europas, im Nahen Osten und in Afrika tätig werden. Zunächst sollen dabei Dienstleistungen auch in Deutschland und der Benelux-Raum erbracht werden, heißt es.

Von den 18 Übernahmen, die Stratacache in den vergangenen 15 Jahren getätigt hat, ist dies die zweite bedeutende Akquisition, die von Stratacache Capital unter der Leitung von Dirk Hülsermann geleitet wurde. Der im November 2017 geschaffene Geschäftsbereich trägt die Verantwortung für die strategische Identifizierung und Übernahme von Geschäften auf weltweiter Basis.