Der norddeutsche Distributor pilot Computerhandels GmbH veranstaltete am 26. September 2018 zum zweiten Mal seine Digital Signage Hausmesse Vision Camp in der hauseigenen Eventlocation Futurebox in Seevetal bei Hamburg.

Das Motto „Technik erleben, Kontakte knüpfen, Ideen austauschen“ lockte erneut mehr als 250 Interessierte aus den Bereichen Systemhaus, Integration, Lösungsanbieter, Werbetechnik, Dienstleister und andere. Knapp 30 Aussteller präsentierten ihre eigenen Signage-Lösungen aus dem Bereich Hard- und Software in angenehmer Messe-Atmosphäre.

Neben den Hard- und Software-Partnern von pilot gaben auch Software-Anbieter und Agenturen den Besuchern Inspiration. Zeitgleich fanden den gesamten Tag über Vorträge über Anwendungsmöglichkeiten verschiedenster Signage-Lösungen und -Technologien statt. Durch den Tag führte die Radio- und TV-Moderatorin Viola Möbius.

Weitere Event-Highlights waren unter anderem die bildhafte Präsentation eines digitalen Flipcharts durch einen Karikaturisten und eine „Live Music“-Performance einer Band, die auf einer großen Videowall für ein angenehmes Ambiente sorgten. Wie auch beim ersten Vision Camp 2016 stand das Netzwerken von morgens bis spät hinein in die Nacht besonders im Fokus.