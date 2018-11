Natürlich bieten die Schutzscheiben keinerlei Schutz vor Vandalismus – das Thema klammern wir hier bewusst aus. Das Floor Directory im Eingangsbereich des Landmark Einkaufszentrum ist an der Gebäudeaußenseite in einer überdachten Vorfahrt installiert. Eine eigene Klimatisierung scheint in der geschützten Lage überflüssig, aber ein Spritzschutz vor verirrten Regentropfen scheint doch notwendig.

Auch bei Uniqlo am Times Square / Causeway Bay werden Screens vor dem Publikum geschützt. Hier geht es aber ausschließlich darum, die ungeschützten instore Videowall-Displays vor unabsichtlichen Beschädigungen zu bewahren.

Bei beiden Installationen verbessert sich nicht die Sichtbarkeit der Digital Signage Displays, da insbesondere Spiegelung die seitliche Sichtbarkeit einschränkt. Vielleicht wären professionelle Displays mit zusätzlichem Schutzglas hier die bessere Option gewesen.

Aber nicht nur in Hongkong findet man Schutzscheiben vor Displays, auch am arabischen Golf ist insbesondere vor gefährdeten LED-Wänden ein ähnlicher Schutz verbreitet. Nicht schön – aber pragmatisch.