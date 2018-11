In dem traditionellen Geschäft werden Besucher aller Welt seit über 100 Jahren willkommen geheißen – nun in einem Ambiente mit hochwertigem Interieur von den retail-Experten von Umdasch The Store Makers, ausgeführt nach einem Konzept des Architekturbüros Gruschwitz.

Neben analogen und digitalen Tools setzt der Modehändler weiter stark auf Kundenberatung: Mehr als 300 Mitarbeitende bieten Beratung und sorgen für ein persönliches Wohlfühlambiente auf insgesamt 9.000 m².