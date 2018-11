Digital Signage Moments New York City One World Trade Center

In den kommenden Wochen möchten wir ein paar Highlights mit unseren Lesern teilen. Beginnen wir heute mit einem Foto vom One World Observatory im One World Trade Center. Hier steht die City Pulse Digital Signage Installation, die interaktiv von Tour Guides genutzt werden. Eine Installation die erfrischend anders ist, zur Interaktion einlädt und von vielen Nutzern gleichzeitig erlebt werden kann.

Von New York City haben wir dutzende Projekte mitgebracht – ein solch schönes Foto haben wir leider nicht selber geschossen. Danke an Helena Lopes für den exzellenten Shot im Abendlicht.