Digital Signage Projekte Tools für Interaktion und Collaboration an der University of Bolton

Die University of Bolton ist seit ihrer Gründung in den 1820er Jahren eine der führenden akademischen Einrichtungen Großbritanniens und bekannt dafür, stets auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. Seit dem vergangenen Jahr arbeitet die Universität daran, die Lernumgebung der Studierenden digitaler zu gestalten. Der AV-Integrator Universal AV Services Ltd. sorgt in dem Projekt für die Umsetzung. Genutzt werden dabei Technologien von Hersteller Sony.

Die University of Bolton hat ihren Campus erweitert und Maßnahmen umgesetzt, die das Lernerlebnis der Studierenden verbessern. In diesem Rahmen wurden zwei neue, moderne Gebäude errichtet: das National Centre for Motorsport Engineering (NCME) und das Institute of Management of Greater Manchester. Mit den neuen Gebäuden möchte die Universität vor allem neue Studierende anziehen und die bestehenden an sich binden.

Als die neuen Gebäude für das NCME und das Institute of Management fertiggestellt waren, sollten attraktive Lernlösungen für die Studierenden installiert werden. Hochwertige und ästhetisch ansprechende Technologien im Unterrichtsraum sollten eingeschriebenen Studierenden die bestmögliche Lernerfahrung bieten und künftige Studierende begeistern. Zugleich bestand die Hoffnung, mit den eindrucksvollen Technologien und dem Zuwachs an herausragenden Studierenden kompetente Akademiker anzuziehen, also Pädagogen und Experten aus der Industrie.

Neben der technologischen Weiterentwicklung wollte die University of Bolton den Übergang von klassischen Vorlesungen hin zu interaktiven Unterrichtsmethoden vollziehen. Dazu benötigte die Universität Lösungen, die das aktive, gemeinschaftliche Lernen auf einer Vielzahl von Geräten unterstützen können (BYOD).

Zu den installierten Lösungen zählt die Software Vision Exchange für das aktive Lernen. Vision Exchange ermöglicht den Studierenden gemeinschaftliches Arbeiten, die Spiegelung von Inhalten auf ihren Smartphones sowie die Anzeige von Inhalten von Tablets oder Laptops auf einem Large Format Screen für die Gruppenarbeit. Die Software ist skalierbar, flexibel und einfach zu konfigurieren. Dozenten können Inhalte einzelner Arbeitsgruppen steuern und diese zur weiteren Diskussion auf dem Haupt-Screen freigeben.

Zudem entschied sich die Universität für UbiCast, eine Lösung zur Aufzeichnung von Vorlesungen, mit der Dozenten multimediale Videos für den Online-Unterricht erstellen und teilen können. UbiCast deckt den gesamten Workflow zur Erstellung und Bereitstellung von Videoinhalten in Profiqualität ab, von der Aufnahme und Bearbeitung bis hin zur Veröffentlichung, Verwaltung und Nutzeranalyse.

Bestandteile der Vision Exchange-Lösung mit:

1 x PEQ-C100, Vision Exchange-Hauptgerät mit 2 HDMI-Eingängen inkl. Lizenzen für Active Learning, VC und Streaming

10 x Vision Exchange Pod-Software auf Mini-PC

10 x BRAVIA 4K Professional Displays (43″)

10x interaktive Overlays

UbiCast-Lösung zur Vorlesungsaufzeichnung bestehend aus:

1 x CRD (Campus Recorder)

1 x PTZ-Kamera SRG-300SEW

Verschiedene AV-Lösungen für Unterrichtsräume und Hörsäle, darunter zahlreicher 85-Zöller, 65″ Screens und Projektoren: