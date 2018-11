Die Distec GmbH – deutscher Spezialist für TFT-Screens und Systemlösungen für industrielle und multimediale Applikationen – bringt mit dem Brilan 4k 75″ ihr neuestes Large Format Display in UHD auf den Markt. Der 75″ Screen löst mit 3.840 x 2.160 p auf und erreicht eine Leuchtdichte von 700 cd/m².

Der Screen wird mit weiteren Produkten aus dem aktuellen Portfolio om 27. bis 29. November 2018 in Nürnberg auf der SPS IPC Drives gezeigt. Distec ist auf der Messe am Stand 228 in Halle 8 zu finden.