Die zwei neuen Large Format Displays nutzen Panels, die Temperaturen von bis zu 110° C ohne Blackening aushalten können. Lichtsensoren im Screen passen die Helligkeit automatisch an die Lichtintensität an. Die Screens können im Portrait- und im Landscape-Format genutzt werden.

Das 55″ Modell LH5510HSHB-B1 löst mit Full-HD auf (1.920 x 1.080 p) und erreicht einen Luminanzwert von 2.500 cd/m². Als Anschlüsse stehen VGA, DVI, HDMI und DisplayPort zur Verfügung.

Der größere LH7510USHB-B1 ist ein 75″ LFD. Hier liegt die Auflösung bei 4K/UHD (3.840 x 2.160 p) und die Luminanz bei 3.000 cd/m². Als Ports sind DVI, HDMI und DisplayPort am Display zu finden.