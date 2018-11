Mit ihrem mediterranen Flair zählt die Innenstadt von Villach zu einem der schönsten Plätze im Alpen-Adria-Raum, der sich nun auch der Herausforderung Digitalisierung stellt. Künftig werden digitale Stelen an sechs hochfrequentierten Standorten den Bürgern Zugang zu einem öffentlichen und digitalen Informationssystem ermöglichen. Die Ausschreibung für dieses Projekt erfolgte bereits im Mai 2018 durch die Geschäftsgruppe 5 – Betriebe und Unternehmen der Stadt Villach unter dem Vorsitz von Geschäftsgruppenleiter Walter Egger. Schlussendlich erhielt Out-of-Home-Spezialist Epamedia den Zuschlag.

Die technische Ausstattung der doppelseitigen DooH-Stelen: Eine Seite ist für die Vermarktung der Werbefläche mit einem 75″ High Bright Full HD Display ausgestattet, auf der anderen Seite steht ein interaktives 55″ High Bright Full HD Display mit integrierter Touch-Oberfläche, Selfie-Cam, NFC für E-Bike-Infrastruktur und Bürgerbonusprogramm sowie einem CMS für die Bürgerinformation zur Verfügung.

Mit dem Konzept in Villach erschließt Media Owner Epamediasomit auch den Digital-out-of-Home-Markt in Kärnten. Dabei soll es nicht bleiben , kündigen höchst erfreulich: „Da uns mit Villach eine langjährige Partnerschaft und enge Zusammenarbeit verbindet, freut es uns besonders, dass die Stadt den Schritt der Digitalisierung im Out-of-Home-Bereich wagt und dabei auch auf EPAMEDIA vertraut.“ Mit ihrem innovativen Konzept in Villach hat EPAMEDIA somit auch den Digital-out-of-Home-Markt in Kärnten erschlossen, wobei es dabei nicht bleiben soll, wie die Epamedia-CEOs Brigitte Ecker und Alexander Labschütz erklären: „In Kärnten war die Digitalisierung in unseren Planungen der nächste logische Schritt. Wir sind aber bereits in intensiven Gesprächen und schon bald werden weitere Städte in ganz Österreich bei der Digitalisierung auf das Know-how von Epamedia vertrauen.“