Die aktuelle Les Eaux de Chanel PoS-Kampagne bewirbt drei neue Düfte in der Parfumgeschichte des Hauses. Visuelles Highlight ist der im Portrait-Format installierte Screen mit vorgesetzten Glasprismen. Der Content spiegelt sich in den schräg angeordneten dicken Glasstreben und erzeugt eine unerwartete Dynamik.

Wir haben den Digital Signage Aufbau in Hongkong nicht nur in der IFC-Mall sondern auch bei DFS gesehen. Wahrscheinlich kann man diese Art der Installation auch in europäischen Chanel Beauté Stores besichtigen.