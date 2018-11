Ursprünglich wurde die Konstruktion für das im Juni 2018 stattfindende Donauinselfest konzipiert, wo sie auch erstmals zum Einsatz kam.

Ein herkömmlicher 50 Fuß-Container wurde zum leicht transportierbaren Gerüst für LED Walls umfunktioniert. „Wir haben diesem Container die Seitenwände rausgeschnitten, sodass nur noch das Gerippe übrigblieb. Dann wurden die Wände durch Displays ersetzt“, so Clemens Riediger, Projektleiter bei Habegger Austria.

Der neu entstandene technisch ausgerüstete Container wurde am Veranstaltungsort dann auf einen zweiten Container aufgestellt. Oben begrüßten die LED Walls die Besucher mit einer Botschaft des Veranstalters, während im unteren Container ein Info-Point-Büro eingerichtet war. Die Veranstaltung wurde auf den LED Screens des Containers live übertragen. Auch Werbung konnte auf diesen LED-Containern gezeigt werden und als Meeting-Points waren sie aufgrund der Größe und Höhe auch von Weitem gut sichtbar.

„Es gibt sehr flexible Anwendungsbereiche“, erklärt Riediger weiter. „Wir können auf diesen LED Wänden alle möglichen Inhalte abspielen, Bilder, Werbungen, Videos. Man kann auch nur eine Seite bespielen und den Rest statisch mit Werbe-Bannern verkleiden. Der LED-Container kann am Boden stehen oder auf einen oder zwei anderen Containern aufgesetzt werden. Unten kann ein Büro oder – bei Live-Veranstaltungen – die Video-Regie eingerichtet werden.“

Auch die Kosten-Effizienz und Widerstandsfähigkeit sprechen für das Konzept. Anstatt bei einer Veranstaltung ein großes Gerüst von mehreren Gerüstbauern zu errichten, auf denen die LED Walls aufgehängt werden können, wird der fertige Container einfach aufgestellt und ist nach dem Transport in 1,5 Stunden einsatzbereit. Auch die Standfestigkeit spricht für die Lösung. „Im Gegensatz zu einem Gerüst lässt sich so ein Container ganz einfach ausballastieren. Wir haben das mit Statikern entwickelt. So ein LED-Container ist wetterfest und spart Zeit und Kosten“, sagt Clemens Riediger.