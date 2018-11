Unter Dojcinovic sollen der digitale Wandel und die Verknüpfung der klassischen Kanäle mit Onlinewerbung in dem Unternehmen vorangetrieben und durch Programmatic Advertising ergänzt werden. Noch gebe es kaum Experten auf diesem Gebiet, zudem seien die Technologien für diese

Werbeformen in Digital out of Home (anders als im Online) noch nicht ausgereift, so das Unternehmen.

„Wir freuen uns deshalb, dass Dragan Dojcinovic die Vorreiterrolle der Livesystems AG in der digitalen Vermarktung mit seinem Fachwissen einen weiteren Schritt voranbringen wird“, so Yves Kilchenmann, CEO der Livesystems AG, in einem Statement.

Damit setzt das mit Fahrgast-TV groß gewordene Unternehmen künftig auf

geräteübergreifende Kampagnen und auf Programmatic Advertising.

„Konkret heißt das, dass ein Kunde bei uns mit ein paar Mausklicks und denselben Werbemitteln Werbeplätze über mehrere Geräte bei der für

ihn passenden Zielgruppe buchen kann“, so CCO Dojcinovic.

Der31-Jährige arbeitete vor seiner Ernennung zum CCO bei Livesystems ein Jahr lang als Director Online Sales für das Online Newsportal www.nau.ch und blickt auf mehrere Jahre Erfahrung im Digital Advertising bei Tamedia und Adwebster zurück. Aktuell absolviert er berufsbegleitend einen Executive Master of Business Administration.

Die Livesystems AG ist eine Tochterfirma der Livesystems Holding AG. Mit einer über 30-köpfigen Sales-Equipe, verteilt über ein Dutzend Standorte in der ganzen Schweiz, betreut sie Werbekunden und Agenturen mit flexiblen Angeboten über die ganze Produktpalette der digitalen Außenwerbung und der Online-Produkte unter dem Dach der Livesystems Holding. Dazu gehören passengertv (Screens im öffentlichen Nahverkehr), gasstationtv (Screens an Tankstellen), cityscreen (Screens im öffentlichen Raum) sowie das Online-Newsportal www.nau.ch.