“Rund kann jeder” scheinen sich mehr und mehr Integratoren und Digital Signage Kunden zu denken. Nachdem Säulen-umfassende Digital Signage Installationen vielerorts schon Mainstream sind, kommen nun zunehmend künstlerische Installation zum Einsatz.

Im Duty Free am Airport Hong Kong sind Pillar Signage in verschiedensten Formen und Größen zu bewundern. Ob Marken den künstlerisch-stufigen Ansatz wirklich bevorzugen sei dahingestellt. Aber Retailer hoffen wohl auf eine höhere Aufmerksamkeit, da das Augen des Betrachters (=Konsumenten) an den Stufen hängenbleibt.