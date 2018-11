Mit 182 m Höhe ist die am 31. Oktober 2018 eingeweihte Statue of Unity im indischen Bundesstaat Gujarat die höchste Staue der Welt. Zum Vergleich: Die „Statue der Einheit“ ist damit etwa doppelt so hoch wie die New Yorker Freiheitsstatue, und etwa 4,8 mal so groß wie die Erlöser-Statue in Rio de Janeiro.

Nun wurde die dem indischen Staatsmann Sardar Vallabhbhai Patel gewidmete Statue schon für erste Aufprojizierungen genutzt. Die indische Firma Pyramid Technologies und die deutschen Lasershow-Kreativen von HB-Laser nutzten dazu insgesamt 51x Christie Crimson WU25 3DLP Laserprojektoren.

Das Team war für die komplette Planung, Installation und Integration der Projektoren für die AV-gestützte Eröffnungs-Show verantwortlich.

Für die Projection Mapping-Installation wurden die Crimson-Projektoren aus mehreren Gründen ausgewählt, etwa aufgrund ihrer IP5X-versiegelten Festkörper-Laserlichtquellen. Durchaus wichtig, da die Installation widrigen Witterungsbedingungen standhalten musste.

Die Installation und Ausrichtung der Projektoren musste in weniger als einer Woche nach den letzten baulichen Änderungen an der Statue abgeschlossen werden. Alle 51 Crimson WU25-Projektoren, die für die 30-minütige Licht- und Soundshow verwendet wurden, befinden sich in einem speziellen Gehäuse und in einem Projektionsraum, der etwa 600 mvon dem zu bepsielenden Denkmal entfernt ist. Dank spezieller Spiegel-Mechanismen können die Projektoren aus einer großen Entfernung farbige visuelle Elemente auf der Statue darstellen.

Lokale Medien bezeichneten die Statue der Einheit als ein „architektonisches und technisches Meisterwerk“, das vier Jahre Bauzeit in Anspruch nahm. Zu den Hauptattraktionen des Baudenkmals zählen eine 153 m hohe Aussichtsplattform mit Blick auf den Narmada-Damm und ein Museum über das Leben von Sardar Patel am Fuß der Statue