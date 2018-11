Die drei Modelle nutzen die BlueCore-Lasertechnologie, die sich durch ein hohes Kontrastverhältnis von 100.000:1 (LH720 und LW720) bzw. 20.000:1 (LH770) und intensive Schwarzwerte auszeichnet. Erreicht werden Lichtstärken von 4.000 ANSI Lumen (LH720 und LW720) beziehungsweise 5.000 ANSI Lumen (LH770).

Mit einer Full HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 p im 16:9 Format oder WXGA-Auflösung von 1.280 x 800 p im 16:10 Format beim Modell LW720 lassen sich Präsentationen, Excel-Sheets und Textdokumente im Großformat darstellen. Ein eigens entwickelter Infografik-Modus optimiert die detaillierte Darstellung von Text und Grafiken zusätzlich, indem die Helligkeit erhöht und die Farbabstufung verbessert wird. Darüber hinaus sind die neuen Modelle der L-Serie mit dem Live-Modus für Video- und Bildpräsentationen ausgestattet. Der jeweils im Gehäuse integrierte 10-Watt-Lautsprecher sorgt für den Sound.

Genutzt wird ein Zweifarbrad-System, durch das jeweils eine Farbleistung mit einer 90%-igen (beim LH770: 95%-igen) Abdeckung des Rec. 709-Farbraums erreicht wird. Die BenQ LH720, LW720 und LH770 Projektoren setzen auf einen DLP-Chip und die BlueCore-Lasertechnologie, wodurch laut Hersteller eine gleichbleibend hohe Licht- und Farbqualität über einen Zeitraum von mindestens 20.000 Stunden erreicht werden kann. Die Projektoren sind mit abgedichteten Lasermodulen und geschlossenen Lichtquellen ausgestattet, sodass der DMD-Chip, der Farbrad-Sensor, die Laserbank und andere optische Komponenten optimal vor Staub geschützt sind. Die Bauweise hat die Staubkammer-Prüfnorm JIS der Klasse IP5X bestanden.

Der 1,5-fache Zoom bietet bei der Installation die nötige Flexibilität. So können die neuen BenQ Laserprojektoren der L-Serie zum Beispiel beim Austausch älterer Projektoren an die vorhandene Deckenhalterung angebracht werden und mittels des Lens-Shifts eingepasst werden.

Die L-Serie ist weitestgehend kompatibel mit den marktführenden Projektorsteuerungssystemen, wie Extron, Crestron, AMX und PJ-Link, die eine Netzwerksteuerung per LAN und so eine reibungslose Integration in bestehende Unternehmensnetzwerke ermöglichen.

In Kombination mit dem optional erhältlichen Plug-and-Play Präsentationssystem BenQ InstaShow für kabelloses Full-HD-Streaming, können mit einem Tastendruck bis zu 16 Meeting-Teilnehmer schnell und unkompliziert Bildschirminhalte von ihren Notebooks auf die Projektionsfläche übertragen. Voraussetzung hierfür ist eine HDMI- sowie eine USB 3.0-Schnittstelle am Notebook. Die Installation einer Software ist für den Gebrauch von InstaShow nicht notwendig.

Der BenQ LH770 ist ab sofort zum Preis von 3.249 Euro inkl. MwSt. im Handel erhältlich. Ab Ende November werden die Modelle LH720 zum Preis von 3.049 Euro inkl. MwSt. und LW720 zum Preis von 2.649 Euro inkl. MwSt. verfügbar sein.