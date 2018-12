Im Sommer 2018 stellte Alastair Kean beim DSS Europe 2018 das Store-Konzept des Omnichannel-Schuhhändlers Eobuwie vor, das von den Retail-Architekten Dalziel & Pow stammt. Zentral in den Läden, in denen Schuhregale, wie man sie traditionell kennt, quasi gar nicht vorkommen: Der Produktauswahlprozess erfolgt über digitale Touchpoints.

Ein großes Lager nahe der Verkaufsfläche des Stores garantiert, dass in dem Laden dennoch etwa 150.000 Produkte auch physisch verfügbar sind. Orderterminals mit Screens und vertikal ausgerichtete Videowalls an den Eingängen gehören zu den Lösungen für die Bewegtbildkommunikation sowie die Bestellung in den Ladengeschäften. Mehr zum Konzept und Fotos vom ersten Flagship Store finden Sie unter dem Link am Ende des Artikels.

Inzwischen ist der Roll-out abgeschlossen. Beteiligt war der polnische Integrator Nanovo. Dieser installierte pro Store zwischen 50 und 70 Touchscreens. Auch der Lieferant der Display-Lösungen und die Gesamtzahl der verbauten Screens sind nun bekannt.

In dem Digital Signage Projekt wurden Large Format Displays von Philips Professional Display Solutions (PPDS) genutzt. Zum Einsatz kamen 55-Zöller vom Typ BDL5588XC – mehr als 400 Screens – sowie des Modells BDL5588XH (mehr als 100 Everbaute Screens). Als Software wird Nanovos eigene Lösung Signio genutzt.

Ebenfalls interaktiv und Screen-basiert arbeitet Esize.Me, das in Stores von Eobuwie verbaute Schuh- und Fuß-Scannersystem, das bei der Auswahl der richtigen Schuhgröße hilft.