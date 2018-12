In einer ersten Kampagne nutzte die niederländische Musikvideo-Marke XITE die Lösung, um ihre junge Zielgruppe mobil und mittels Digitaler Außenwerbung zu erreichen.

Mit den mobilen Positionsdaten von MobPro können Digital-out-of-Home Screens nur in den Bereichen gebucht werden, die für die Zielgruppe am relevantesten sind. Für die XITE-Kampagne wurden Displays in Bahnhöfen in der Nähe von Musikfestivals in den Niederlanden genutzt, die die Festivalbesucher auf dem Weg zu den Veranstaltungsorten passierten.

Praktisch jeder Daten-Feed kann verwendet werden, um die Kampagne über die Integration von MobPro in die offene API von Broadsign auszulösen. In der XITE-Kampagne wurde die Tageszeit dazu verwendet, die Kampagne am Nachmittag und am späten Abend auszulösen, wenn die Leute zum Festival gehen bzw. vom Festival kommen.