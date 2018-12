Das letzte Heimspiel der Fortuna am Samstag gegen 1860 München war der Auftakt zu einer neuen Partnerschaft: Die Partie wurde auf vielen digitalen Flächen von Ströer in Köln angekündigt. Künftig wird die Fortuna Köln neben der Bewerbung von Spielen auch regelmäßig mit redaktionellen Inhalten über die digitalen Stadtinformationsanlagen von Ströer kommunizieren. Damit sei die Fortuna der erste Verein, der mit Ströer eine Content-Partnerschaft in dieser Form eingeht, teilte der Club kürzlich mit.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Ströer. Das ist für uns eine große Chance, die Fortuna dauerhaft im Kölner Stadtbild zu platzieren. Gemeinsam haben wir viele Ideen, um diese Partnerschaft lebendig zu gestalten und die Fortuna präsent in Köln darzustellen“, so Michael W. Schwetje, Geschäftsführer der Fortuna Köln Spiel­betriebs­gesell­schaft mbH.

„Mit der Ausspielung von aktuellen Themen des Vereins auf unseren digitalen Flächen erzielen wir eine große Reichweite und schaffen eine zusätzliche öffentliche Wahrnehmung für die Fortuna in Köln“, kommentierte Alexander Stotz, CEO Ströer Media Deutschland GmbH.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden nicht nur Spielankündigungen ausgestrahlt, sondern auch in verschiedenen Rubriken weitere Inhalte des Vereins. Testweise können diese auch im unmittelbaren Umfeld des Stadions ausgestrahlt werden.

Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt derzeit rund 230.000 Werbeträger im Bereich Out-of-Home.