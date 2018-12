Wichtig sind bei LED-Installationen in Schaufenstern das sie am Tage die Sicht nicht zu sehr dominieren. So sind die LED-Wände im Erdgeschoss nur eine halbtransparente digitale Leinwand die auf der einen Seite Dynamik in die Auslage (Mannequins) bringt, aber auch noch ein Blick in den Store zulassen.

Die Zeiten das Digital-Installationen die Fassade voll dominieren und keinen Blick in den Store ermöglichen (wie bei Hollister oder Desigual früher üblich) sind vorbei.