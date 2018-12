Der Lösungsanbieter der Türk Telecom ist mit der Marke Kiosk Innova auf der in Amsterdam auf der ISE vertreten. Das Digital Signage und Kiosk-Angebotsportfolio umfasst End-to-End-Lösungen, einschließlich Software-/Hardware-Produktion, Content-Management und Service. Die neuste Version des eigenen Digital Signage CMS DS Suite umfasst nun die selbstentwickelte Lösung DS Analytics.

Türkische Anbieter werden auf der kommenden ISE eine wichtige Rolle spielen. Denn die wirtschaftlichen Herausforderungen im Heimatmarkt inklusive hoher Inflation drängen die Anbieter in internationale Märkte. Einen Vorteil können die türkischen Anbieter dabei nutzen – die günstige Kostenbasis aufgrund der Abwertung der Landeswährung. Somit sind Dienstleistungen „Made in Turkey“ inklusive Programmierung, Call-Center etc in 2018 um über ein Drittel günstiger geworden.