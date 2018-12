Digitale Touchpoints sollten sich harmonisch in das Store Design integrieren und zusätzliche Werte für den Customer Journey bieten. Paul & Shark inszeniert in dem eigenen Shop in Shop Konzepten die Kollektion mit stimmungsvollen Digital Signage Content. Der Screen bringt nicht nur Dynamik in die Warenpräsentation, sondern erzählt auch Geschichten.

So einfach und effektvoll kann Storytelling am Point of Sale sein.

Entdeckt von invidis bei Hirmer in München am 3. Adventswochenende.