Anzeige

CES 2019 Samsung präsentiert MicroLED in 75“ und The Wall 219“

Neue Displays auf Basis der Micro LED Technologie stellt Samsung Electronics im Rahmen seines jährlichen First Look Events zur CES 2019 in Las Vegas vor. Im Mittelpunkt stehen dabei ein 75“ Micro LED Display sowie eine neue 219" (556 cm) Version von The Wall.