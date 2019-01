Digitale Außenwerbung eBay wirbt automatisiert in 10 Städten

Kinetic Worldwide verlängerte die aktuelle eBay-Weihnachtskampagne „Passiert‘s an Weihnachten, dann passiert’s bei eBay.“ um programmatisch ausgesteuerte DooH-Werbespots in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Dortmund, Köln, Bremen, Stuttgart und Essen.

Im Fokus stand dabei die gezielte Ansprache der eBay-Zielgruppen mit passenden Produktvorschlägen auf digitalen Screens an Haltestellen für Bus und Bahn.

Anhand von Bewegungsdaten wurde identifiziert, wann die definierte Zielgruppe überproportional stark an einem Touchpoint vertreten war. Daraufhin wurden die Werbebotschaften vollautomatisiert ausgespielt.

Zusätzlich erfolgte eine Anpassung der Kreation in Echtzeit über den direkten Zugriff auf Produktinformationen bei eBay. Die Angebots- und Produktbewerbung aus dem Onlinesegment wurde in die Offline-Welt verlängert.

Für die eBay-Kampagne bedeutete diese zielgruppenorientierte Aussteuerung von dynamischem Echtzeit-Content vor allem: mehr Effektivität und Durchschlagkraft bei der Ansprache ihrer Zielgruppe in der weihnachtlichen Außenwerbung.

Mit der Verlängerung der Weihnachtskampagne in zehn deutsche Städte ist erstmalig eine Kampagne in diesem Umfang am deutschen DooH-Markt gelungen, die die dynamische Gestaltung der Kreation (DCO) und deren programmatische, datenbasierte Aussteuerung nahtlos miteinander verknüpft.

Das Kampagnen-Reporting zeigte, dass sowohl die Kontakte in allen definierten Zielgruppen als auch der Abverkauf der beworbenen Produkte merklich gesteigert werden konnten.

Für die Mediaplanung der eBay-Weihnachtskampagne zeichnet die Agentur MediaCom verantwortlich. Die DooH-Werbemedien in zehn deutschen Städten stellten Ströer und Wall bereit. Die programmatische Abwicklung der Digital-ot-of-Home-Maßnahmen einschließlich der Kampagnenaussteuerung wurde in enger Zusammenarbeit mit der DSP Active Agent realisiert. Die DooH-Kreationen wurden von add2 umgesetzt.