Apotheka & Beauty ist eine kleine estnische Apotheke und Drogerie die mit ihren ersten Filiale in der T1 Mall of Tallin einen bemerkenswerten Store eröffnet haben. Das Sortiment umfasst das klassische Portfolio von Apotheken und Drogerie. In direkter Nachbarschaft zu einer Stand-Alone Apotheke und nur ein paar Minuten von einem Douglas im neuen Shopdesign gelegen, ist Apotheka & Beauty eine Shopping Experience. Vom Logo über das Ladenbaudesign bis hin zu den Mitarbeitern, hier macht Beratung und Einkaufen Spaß.

Die digitalen Touchpoints sind teilweise gut integriert – so sind die Displays am Eingang und im Ladenbausystem sauber integriert und von der Größe und Position gut platziert. Digital hat hier nur unterstützende Wirkung – im Fokus stehen die Berater und die Produkte. Dagegen passt die Fensterprojektion leider gar nicht in das Konzept.

Unabhängig von der Projektion ist Apotheka & Beauty ein bemerkenswertes Konzept das Lust auf mehr macht.