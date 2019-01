Die ISE 2019 findet vom 5. bis zum 8. Februar 2019 im Messezentrum RAI in Amsterdam statt. Hersteller Absen ist auf der ISE am Stand 12-C60 zu finden.

Nach Firmenangaben ist man seit 10 Jahren der größte chinesische Exporteur von LED-Displays, gibt allerdings keine unabhängige Referenz an, auf die man sich bezieht – so hat etwa Marktforscher Futuresource zuletzt einen anderen, ebenfalls aus China stammenden Hersteller an Platz 1 des Gesamtmarktes gesehen, auch wenn Absen zu den Großherstellern gehört.

In diesem Jahr wird Absen sich auf dem größten Messestand präsentieren, den der Hersteller bislang gebucht hat. Die neue „Fine Pixel Generation“ an Screens mit niedrigem Pixel Pitch wird auf der Messe ebenso gezeigt, wie weitere LED-Lösungen für Indoor und Outdoor und alle Arten von Festinstallationen, das Vermietgeschäft, Kontrollräumen und Anwendungen auf Unternehmensebene.

Das Unternehmen zeigt weiterhin seine neuesten LED-Lösungen für den Retail-Bereich, Live-Events und Unterhaltung sowie OoH und Sportveranstaltungen. Zu diesem Angebot zählen auch die Baureihen Polaris und N-Plus, die regionalen Partnern und globalen Geschäftsbereichen ein Bild des aktuellsten LED-Angebots von Absen verschaffen.

Absen wird an seinem ISE-Stand und auch darüber hinaus mit zahlreichen führenden Anbietern zusammenarbeiten. So werden PIXERA-Medienserver von AV Stumpfl für LED-Displays eingesetzt und mit Green Hippo / Notch ein interaktiver LED-Bogen präsentiert.

Ein Expertenteam des Herstellers wird Besucher zu verschiedenen Anwendungsfällen beraten und das breite Produktportfolio des Unternehmens im Rahmen individueller Vorführungen präsentieren. Am Stand von Absen sind tägliche Vorführungen um 11 und 16 Uhr sowie ein abendlicher Empfang mit Getränken vorgesehen.