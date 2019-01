Die ISE 2019 findet vom 5. bis 8. Februar 2019 im Messezentrum RAI in Amsterdam statt. Aussteller Panasonic ist auf der ISE am Stand q-H20 zu finden.

Neueste Möglichkeiten für Hotel-TV werden auf dem Stand ein Schwerpunkt sein. Dank Panasonics TV>IP Technologie nutzen die TV-Modelle die Möglichkeiten hausinterner Netzwerke zum Empfang und zur Verbreitung von TV-Signalen.

Die aktuellen Panasonic TV-Geräte bieten Hoteliers, Installateuren, Systemintegratoren oder Krankenhausbetreibern eine kostengünstige und komfortable Möglichkeit, TV-Signale auf viele Geräte zu verteilen. Als einziger Hersteller (Firmenangabe) stattet Panasonic fast alle TV-Geräte mit dem Quattro-Tuner aus, der neben Empfängern für Kabel, Satellit und Antenne über TV>IP als vierten Empfangsweg verfügt und die TV-Programme aus dem Netzwerk auch von mehreren Servern empfängt. So kann durch die Nutzung bestehender Infrastrukturen auf teure Installationen sowie spezielle TV-Empfangsboxen verzichtet werden.

„Dank enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern wie AVM, Axing, D-Link, GSS, ITZ, Kathrein, TASCAN Systems, Triax und WISI bietet Panasonic zudem maßgeschneiderte und auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Hotel-TV/Hospitality-Lösungen aus einer Hand“, so Dirk Schulze, Head of Product Marketing TV / Home AV. Am Stand werden Live-Vorführungen gezeigt.

Auf die Hotel-TV / Hospitality-Lösungen des Herstellers und seiner Partnern setzen bereits zahlreiche Hotels. Zu ihnen gehören beispielsweise die 4 Sterne-Hotels „Lindner am Michel“ in Hamburg mit 225 Zimmern oder das „Melia“ in Düsseldorf mit 201 Zimmern. Weitere Referenzen sind „Das Strandhotel“ in Strande, „Das Palatin“ in Wiesloch, das „Hotel Merkur“ in Baden-Baden sowie „Junges Hotel Hamburg“. Ebenfalls stattete Panasonic 142 Zimmer der „Klinik Dr. Frank Dengler“ in Baden-Baden mit seiner Hotel-TV / Hospitality-Lösung aus.

Aktuell gibt s Modelle von 24″ bis 77″.Die Bandbreite reicht dabei von preisgünstigen Modellen der FSW504-Serie über 4K Ultra HD-Einstiegsgeräte (FXW654) bis hin zu High-end-Fernsehern mit neuester OLED-Technologie (FZW804, FZW954). Alle 4K Ultra HD-Geräte unterstützen darüber hinaus HDR (High Dynamic Range). Während die Modelle FSW504 sowie FXW654 mit einem integrierten TV>IP-Client ausgestattet sind, verfügen FXW724, FXW754, FXW784 und FXW785 sowie FZW804 und FZW954 über einen zusätzlichen TV>IP-Server. Dies bietet die Möglichkeit, die per Kabel, Antenne oder Satellit empfangenen Programme ohne zusätzliche Verkabelung einem zweiten Gerät beispielsweise in einer Suite über das Netzwerk zur Verfügung zu stellen.

Einige TVs unterstützen zudem Smart-Home-Systeme von Crestron und Control4.