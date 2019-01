Die ISE 2019 findet vom 5. bis zum 8. Februar 2019 im Messezentrum RAI in Amsterdam statt. Hersteller Clevertouch ist auf der ISE am Stand 13-D155 zu finden.

Der Hersteller für interaktive Touchscreen-Lösungen ist außerdem auf dem Stand seines Exklusivdistributors für Deutschland, Kindermann, zu finden (Halle 8, Stand A100).

In diesem Jahr feiert der Hersteller seinen 10. Geburtstag. Im Jubiläumsjahr werden auf der Messe Produktneuheiten der Clevertouch-Pro-Serie sowie die integrierte Präsentations-Software für den Business- und Schulbetrieb vorgestellt.

Allen voran stellt Clevertouch sein neues All-in-One-Enterprise-Ökosystem für den agilen Arbeitsplatz vor: Ein kollaborativer Arbeitsbereich, in dem die Teilnehmer in einer offenen Umgebung und in Echtzeit zusammenarbeiten können. Gleichzeitig ist laut Hersteller sichergestellt, dass die zugrunde liegenden (Firmen)-Netzwerke dabei sicher und isoliert bleiben.

Weitere Neuheit: Stage – eine browser-basierte Kollaborationsfunktion, mit der Benutzer von überall auf der Welt per Video-Chat zusammenarbeiten können. Darüber hinaus werden Large Format Displays für Digital Signage gezeigt. Neu im Clevertouch-Portfolio sind zusätzlich kleine, smarte Displays für die elektronische Zimmerbelegung von Konferenz- und Seminarräumen – die Buchungssysteme ergänzen und für eine störungsfreie Meeting-Kultur sorgen.

Auch die Clevertouch Pro-Serie präsentiert sich auf der Messe mit einer Neuerung: E-CAP. Die Touchscreens verwenden jetzt eine Kombination aus Infrarot (IR)- und elektromagnetischer Resonanz (EMR)-Technologie. EMR ermöglicht genaues, reaktionsschnelles Schreiben mit dem Active Stylus, während IR Fingerberührung und Handflächendruck erkennt. Die Integration beider Technologien in einem Screen befähigt den Nutzer, sowohl von Hand als auch per Stift präzise und ohne wahrnehmbare Übertragungsverzögerung zu schreiben.