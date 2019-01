Die ISE 2019 findet vom 5. bis 8. Februar 2019 im Messezentrum RAI in Amsterdam statt. Aussteller Concept International und Giada sind auf der ISE am Stand 8-C460 zu finden.

Concept International, einer der führenden europäischen Distributoren für Digital Signage-Hardware, bringt zur Messe diverse Neuheiten mit. Darunter ist der Digital Signage-Player DM6 von Giada: Ein Player im Booksize-Format, der seine Kraft von AMD-Prozessoren der Reihe Ryzen bezieht und HDMI-Anschlüsse für vier 4k-Displays bietet.

Daneben sind auf dem Concept-Stand in Halle 8 unter anderem die interaktiven Android-Displays „Doorsigns“ sowie die ebenfalls neuen Giada Player D68 und G367, mit aktueller Intel CPU-Technologie vertreten.

Namhafter Partner sind ebenfalls mit Lösungen präsent: So zeigt das Schweizer Startup Advertima seine Lösung künstlich intelligenter Werbebildschirme und die Softwarelösung Easescreen von Pichler Medientechnik zeigt, wie alle Digital Signage-Anforderungen von Simple Signage für Kioske bis zu Advanced Signage für Großunternehmen, bedient werden können.

Mit dem Giada-Player DM6 präsentiert Concept International einen extrem leisen und handlichen, aber dennoch leistungsstarken Highend-Player für 4k-Videos, Laufschriften, Diashows und aggregierte Multimedia-Inhalte.

Der DM6 ist bei Concept in zwei Prozessor-Varianten verfügbar: Die Version mit dem AMD Quad-Core V1605B leistet 2,0 GHz, der AMD Ryzen V1202B mit zwei Kernen bietet 2,3 GHz. Beide Versionen verfügen über AMD Radeon Grafik-Prozessoren (1,1, GHz/1,0 GHz), zwei DDR 4-Slots bis maximal 32 GB Arbeitsspeicher. Vier HDMI-Ports erlauben den Anschluss entsprechend vieler 4k-Displays (3840 x 2160 bei 60Hz). Viermal USB runden die zahlreichen Ausstattungsoptionen deutlich ab.

Weitere Player-Highlights auf dem Concept-Stand sind:

D68 – Der neueste Vertreter aus Giadas erfolgreichster Digital Signage-Mini PC-Serie im Buchformat setzt mit „Whiskey Lake“ auf die 8. Generation von Intels Core-i-Prozessoren. Der D68 bietet eine maximale Auflösung von 4.096 x 2.304 p bei 60Hz. Die Ansteuerung der Screens erfolgt wahlweise über Display Port (60 Hz) oder HDMI (Full HD) bei 60 Hz, 4K bei 24Hz)

G367 – Der G367 Player ist mit zwei Prozessorvarianten der Intel „Kaby Lake"-Generation verfügbar: Die Version mit Intel Core leistet 2,4 GHz, die Variante mit Intel Pentium CPU 2,3 GHz. Beide Versionen bieten eine maximale Auflösung von 4.096 x 2.304 p bei 60Hz. Die Ansteuerung der Displays erfolgt wahlweise über zwei Display Ports (60 Hz) oder HDMI (Full HD) bei 24 Hz

Alle Giada-Player – so auch die auf der ISE präsentierten – verfügen über die patentierte JAHC-Technologie für ein zuverlässiges Ein- und Ausschalten, indem sie einen eigenen Festspeicher besitzen, um die Einstellungen zum An- und Ausschalten so zu speichern, dass sie von einer Unterbrechung der Stromzufuhr nicht betroffen sind. Sobald der Strom wieder da ist, liest eine solche Lösung die Einstellung korrekt aus und fährt automatisch oder auch zu einer eingestellten Zeit den Rechner hoch und bei Bedarf auch wieder pünktlich herunter – völlig unabhängig von den im BIOS gespeicherten Einstellungen und dem Ladestand der BIOS-Batterie.

Concept International ist einer der Vorreiter für digitale Informationssysteme und gehört zu den führenden Distributoren für Digital-Signage-Hardware in Europa. Dieses Jahr sind die Münchner zum neunten Mal auf der ISE vertreten. Wie schon die letzten Male präsentiert sich der Stand des Münchner Spezialdistributors auch diesmal wieder als Treffpunkt für den Erfahrungsaustausch unter Branchen-Experten. In entspannter Atmosphäre bei einem Imbiss und Getränken lässt sich noch trefflicher über aktuelle Branchenthemen diskutieren.