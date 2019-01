ISE 2019 Es wird voll am Aopen-Stand

Seit der (Teil)Übernahme von Aopen durch Acer treten die beiden taiwanesischen PC-Hersteller auch gemeinsam auf Messe wie der ISE auf – Acer war letztes Jahr auf der ISE noch mit einem eigenen Stand vertreten. Zusätzlich reihen sich eine ganze Armada von Digital Signage Software Anbieter um die Medienplayer. So sind die schwedische DISE, die Wiener Sklera, die Weinheimer Online Software, die französische DS Dynamic Screen und die niederländische NDS mit PADS4 am Stand in der Halle 8-C255 vertreten. Zusätzlich findet auch der österreichische Distributor Omega und der französische Stelenbauer Siam Unterschlupf.